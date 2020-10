Notizie Juve – Luis Enrique: “Tra Messi e CR7 scelgo sempre l’argentino”

TORINO – Anche Luis Enrique è intervenuto nell’eterna disputa per lo scettro di migliore al mondo tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Nella conferenza stampa prima del match con il Portogallo, il commissario tecnico della Spagna ha risposto ad una domanda riguardo la sfida: lui ha allenato il fenomeno argentino ai tempi del Barcellona e conosce bene anche l’asso portoghese, che ha affrontato in diverse occasioni. La sua risposta, però, è sempre stata la stessa e le sue parole, riportate da calciomercato.com, lo confermano: “Se andate a vedere vecchi articoli si può conoscere il mio giudizio. Sapete già che il migliore del mondo per me è Lionel Messi: le sue doti sono incredibili, degne di ogni lode“. Questa la decisione di Luis Enrique, che continua a stravedere per la Pulga.