Notizie Juve – Le spese della società bianconera per gli allenatori

TORINO – La Gazzetta dello Sport ha fatto un'analisi dei costi delle varie società di Serie A, soffermandosi in particolare sugli stipendi degli allenatori. Le squadre italiane, infatti, spendono molti soldi per i contratti dei tecnici, sia di quelli attuali che di quelli esonerati nelle passate stagioni. Anche la Juventus rientra in questa categoria, dato che, oltre a quello del nuovo mister Andrea Pirlo, sul libro paga ha anche un altro stipendio: si tratta, ovviamente, di quello di Maurizio Sarri, ex tecnico della Vecchia Signora esonerato al termine della passata stagione. Le spese della società bianconera per gli allenatori ammontano circa a 15 milioni di euro, considerando appunto i due contratti.