Notizie Juve – Le cifre per l’affare Camavinga con il Rennes

TORINO – Il calciomercato della Juventus non si è mai fermato: in queste ore, nonostante la sessione estiva si sia conclusa da quasi due settimane, alla Continassa si sta continuando a lavorare per i prossimi colpi da mettere a segno. Infatti, Fabio Paratici ha già individuato l’obiettivo numero uno del mercato di gennaio per i bianconeri: si tratta di Eduardo Camavinga, calciatore della Nazionale Francese e classe 2002.

Il centrocampista di origini angolane è di proprietà del Rennes, che difficilmente però vorrà privarsene. Per questo, secondo quanto riportato da TuttoSport, le cifre dell’affare sarebbero molto alte: il club transalpino, infatti, chiede intorno ai 70 milioni di euro per il suo cartellino, una somma da capogiro per un giocatore di soli 18 anni. La Vecchia Signora, comunque, sta studiando una soluzione adeguata per concludere questo colpo: per il momento, l’opzione più plausibile sembra quella di inserire nella trattativa l’intero cartellino di Daniele Rugani, già in prestito al Rennes da quest’estate. La Juventus prosegue i suoi lavori sul mercato e sembra sempre più convinta di questa giovane promessa.