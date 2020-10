Notizie Juve – Kulusevski risponde alle critiche nei suoi confronti

TORINO – Proseguono gli impegni in Nazionale dei giocatori della Juventus: non tutti, però, sono all’altezza delle aspettative e alcuni hanno concluso le loro ultime gare con l’amaro in bocca per le loro prestazioni. Questo è il caso di Dejan Kulusevski, che ha deluso in campo con la sua Svezia: l’esterno offensivo bianconero non ha giocato bene nell’ultima partita della sua Nazionale e ha attirato su di sé parecchie critiche. Una di queste è stata quella dell’ex centrocampista svedese Kim Kallstrom, che, come riportato da Aftonbladet, ha affermato: “L’allenatore Andersson in campo ha bisogno delle doti tecniche di Kulusevski, ma secondo me non è ancora pronto ad affrontare le critiche che sarebbero arrivate se non lo avesse schierato. Ha fatto la scelta giusta sotto due punti di vista: sportivo e mediatico. Dejan deve giocare per le sue qualità, ma ci sono anche altre motivazioni dietro a questa decisione“.

Pronta, però, la risposta del calciatore bianconero, che ha affermato: “L’allenatore mette la squadra migliore in campo e bisogna accettare ogni sua decisione. A volta si gioca e a volte no. Non mi importa ciò che dicono gli altri“.