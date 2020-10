Notizie Juve – Interesse dell’Everton per Adrien Rabiot

TORINO – Il calciomercato non finisce mai, specialmente quello della Juventus; in queste ore, infatti, arrivano da Torino nuove notizie di possibili affari che coinvolgono il club bianconero. L’ultima riguarda una possibile operazione in uscita: secondo quanto riportato da calciomercato.com, ci sarebbe un interesse dell’Everton per Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, alla sua seconda stagione alla Juve, non avrebbe convinto pienamente qui in Italia: per questo, potrebbe trasferirsi in un altro club e i Toffees e la Premier League potrebbero essere una meta gradita per lui. Nella città di Liverpool, inoltre, troverebbe un ex bianconero: la squadra, infatti, è allenata da Carlo Ancelotti, appena nominato tecnico del mese dalla lega inglese per il grande inizio di stagione.