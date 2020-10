Notizie Juve – In estate bianconeri molto vicini a Justin Kluivert

TORINO – Ormai il calciomercato si è concluso da quasi una settimana, ma continuano ad uscire fuori nuovi incredibili retroscene su possibili colpi e trattative mancate: una di queste indiscrezioni riguarda anche la Juventus, che è stata ancora una volta la protagonista del mercato italiano.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, quest’estate i bianconeri sono stati molto vicini all’acquisto di Justin Kluivert. L’attaccante olandese, classe 1999, è stato infatti nel mirino di Fabio Paratici e della dirigenza bianconera: ci sarebbero stati dei movimenti e dei contatti con la Roma, squadra in cui militava il figlio d’arte, e l’accordo sarebbe anche stato vicino. Alla fine, però, la trattativa non è decollata e il giovane giocatore è volato in Germania al Lipsia, lasciando i giallorossi e l’Italia.