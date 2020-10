Notizie Juve – I possibili acquisti a parametro zero dei bianconeri

TORINO – Il mercato si è concluso la scorsa settimana, ma le voci di possibili acquisti continuano a girare dalle parte della Continassa: secondo quanto riportato da TuttoSport, infatti, la Juventus avrebbe già messo nel mirino tre possibili acquisti a parametro zero. La società bianconera starebbe, dunque, lavorando per mettere sotto contratto almeno un giocatore di alto livello senza spendere: Fabio Paratici ha appuntato sul proprio taccuino diversi nomi, ma quelli più caldi al momento sembrano essere tre. Si tratta di Angel Di Maria del Paris Saint Germain, David Alaba del Bayern Monaco e Arkadiusz Milik del Napoli: questi tre calciatori, infatti, sono in scadenza di contratto e rappresenterebbero il profilo adatto per le ricerche del ds juventino. Tra tutti, però, l’affare migliore sembrerebbe quello legato al terzino austriaco, per età e qualità del giocatore.