Notizie Juve – I bianconeri molto interessati a David Alaba

TORINO – Il mercato è ormai finito da quasi una settimana, ma le voci di possibili affari per la Juventus continuano a circolare: il nome caldo in queste ultime ore è senza dubbio quello di David Alaba, terzino classe ’92 del Bayern Monaco. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i bianconeri sarebbero molto interessati al giocatore austriaco: la dirigenza juventina è sulle sue tracce da mesi e adesso si sta facendo sentire di più, data l’imminente scadenza del suo contratto. Già a gennaio, infatti, Alaba potrebbe liberarsi dal club tedesco e accasarsi in un’altra squadra, magari proprio la Vecchia Signora. L’affare potrebbe essere un’ottima soluzione e la Juve potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con l’agente del giocatore, Pini Zahavi. Nei prossimi mesi si avranno nuovi aggiornamenti.