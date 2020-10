Notizie Juve – I bianconeri in estate ci hanno provato per Leo Messi

TORINO – Arriva un’indiscrezione incredibile dalla Spagna: secondo quanto riportato dalla rivista Don Balon, la Juventus in estate ci ha provato per Lionel Messi. I bianconeri, protagonisti dell’ultima sessione di mercato con alcuni colpi degni di nota, avrebbero infatti provato a mettere a segno il colpo del millennio: acquistare il fenomeno argentino del Barcellona e farlo giocare insieme alla sua nemesi, Cristiano Ronaldo. Tuttavia, proprio CR7 avrebbe bloccato tutto, dando il suo parere negativo sull’operazione. La Juve sarebbe stata addirittura disposta a sacrificare tre gioielli della squadra, pur di mettere sotto contratto la Pulga: gli avrebbero lasciato spazio a Torino Dybala, Alex Sandro e De Ligt. Ronaldo e Messi insieme nella migliore squadra italiana: sarebbe stato troppo bello per diventare realtà.