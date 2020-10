Notizie Juve – I bianconeri hanno pronta l’offerta per David Alaba

TORINO – Il calciomercato si è concluso da quasi una settimana, ma le voci di possibili colpi per la Juventus continuano a circolare: secondo quanto riportato da TuttoSport, infatti, i biancori avrebbero già pronta l’offerta per David Alaba. Il terzino austriaco è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco e non sembra intenzionato a rinnovare: per questo motivo, già a gennaio potrebbe lasciare la Germania e accasarsi in un altro club. La Vecchia Signora sarebbe una destinazione gradita e la dirigenza bianconera avrebbe già avviato i contatti per mettere a segno il colpo: al giocatore classe ’92 andrebbero circa 8 milioni di euro a stagione. Più avanti si avranno ulteriori sviluppi sulla situazione: la Juve ha puntato David Alaba.