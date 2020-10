Notizie Juve – Federico Chiesa e Dejan Kulusevski titolari insieme

TORINO – Il calciomercato 2020 è ufficialmente finito e la Juventus ha concluso questa sessione con degli acquisti di primo piano: due profili molto interessanti portati alla Continassa sono quelli Dejan Kulusevski e Federico Chiesa. Il primo è stato acquistato dal Parma ad inizio mercato, mentre il secondo è arrivato nell’ultimo giorno della finestra estiva dalla Fiorentina: due ottimi acquisti, che daranno alla squadra la spigliatezza tipica della gioventù.

Inoltre, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Chiesa e Kulusevski potrebbero giocare titolari insieme: infatti, Andrea Pirlo potrebbe schierare i due giovani sulle due fasce come esterni alti, in modo da poter disporre di un mix letale di rapidità e qualità. I tifosi bianconeri non vedono l’ora di poter assistere al primo match in cui questi giovani gioielli potranno far brillare la Vecchia Signora.