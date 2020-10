Notizie Juve – Dybala torna a Torino, ma col Crotone partirà Morata

TORINO – Paulo Dybala torna a Torino: l’attaccante argentino, infatti, ha avuto dei problemi gastro-intestinali nel ritiro con la sua Nazionale, che lo hanno costretto a saltare le partite con Ecuador e Bolivia. Per questo, secondo quanto riportato da calciomercato.com, il calciatore sta per tornare in Italia.

Tuttavia, nel prossimo impegno di campionato della Juventus contro il Crotone partirà molto probabilmente dalla panchina: al suo posto giocherà titolare Alvaro Morata, che è in cerca di riscatto dopo la prestazione anonima all'esordio contro la Roma. La Juve, dunque, si appresta ad abbracciare di nuovo Paulo Dybala, che nei prossimi giorni dovrà recuperare la forma fisica.