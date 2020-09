Notizie Juve – Dybala e Morata a disposizione con la Roma

TORINO – Dybala e Morata saranno a disposizione per la partita contro la Roma. Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, nel match di domenica sera, valevole per la seconda giornata della Serie A 2020-2021, la Juventus potrà contare su entrambi questi giocatori.

L’argentino rientra dall’infortunio alla coscia, che lo ha tenuto fuori tutto agosto e quasi tutto settembre; lo spagnolo, invece, è stato appena acquistato dall’Atletico Madrid, ma è già pronto per scendere in campo. Paulo ed Alvaro, dunque, saranno già a disposizione di Andrea Pirlo per quello che è il primo big match della nuova stagione bianconera: all’Olimpico il loro apporto, insieme a quello di CR7 e del resto della squadra, potrà essere fondamentale per portare a casa i tre punti.