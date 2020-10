Notizie Juve – “Derby d’Italia” con l’Inter per David Alaba

TORINO – Continuano anche sul mercato le sfide per la Juventus di Andrea Pirlo: secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, sarebbe in corso un “Derby d’Italia” con l’Inter per David Alaba. Il terzino austriaco, classe ’92, è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco e si sta guardando intorno. Il tecnico dei bavaresi Flick, parlando oggi in conferenza stampa, ha affermato che stanno facendo il possibile per convincerlo a rinnovare: il giocatore, però, sembra intenzionato a cambiare aria e ad iniziare una nuova esperienza. La Juve, infatti, si è messa sulle sue tracce già da quest’estate, monitorando la situazione per poter affondare il colpo a costo zero nelle prossime sessioni; tuttavia, i rivali nerazzurri si sono inseriti nella corsa e potrebbero giocare un brutto sgambetto alla Vecchia Signora.