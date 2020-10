Notizie Juve – David Alaba vuole trasferirsi in Spagna

TORINO – Nonostante sia chiuso da ormai una settimana, il mercato continua ad essere attivo, anche in campo internazionale: la Juventus, tra le protagoniste dell’ultima sessione, continua a far parlare di sé anche in questi giorni. Infatti, i bianconeri avrebbero messo nel mirino David Alaba: l’esterno classe ’92 è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco e già a gennaio potrebbe trasferirsi a zero.

Tuttavia, secondo quanto riportato dal tabloid tedesco Sport Bild, il calciatore vorrebbe trasferirsi in Spagna e non in Italia: il suo desiderio, infatti, sarebbe quello di giocare con la maglia del Real Madrid o del Barcellona. In questo modo, dunque, la Juve potrebbe dire addio a questo obiettivo di mercato e potrebbe puntare nuovi possibili colpi.