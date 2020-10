Notizie Juve – Chiellini in dubbio per il match dell’Italia con la Polonia

TORINO – Brutte notizie per la Juve e per l’Italia: secondo quanto riportato da calciomercato.com, Giorgio Chiellini sarebbe in dubbio per il match di questa sera contro la Polonia. Il capitano della Juventus e della Nazionale, nei giorni scorsi, ha subito un colpo al ginocchio in allenamento: grande l’apprensione dello staff medico, dato che il numero 3 bianconero ha saltato quasi tutta la scorsa stagione proprio a causa di un infortunio al ginocchio. Tuttavia, non dovrebbe essere un problema grave: per sicurezza, però, il ct Roberto Mancini potrebbe comunque risparmiarlo per la gara di questa sera e tenerlo pronto per la partita con l’Olanda.