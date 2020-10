Notizie Juve – Anche Rabiot salterà il primo match con la sua Nazionale

TORINO – Dovranno aspettare ancora un po’ i giocatori della Juventus convocati per rappresentare i loro paesi: dopo Bonucci e Chiellini e Aaron Ramsey, anche Adrien Rabiot salterà il primo match con la sua Nazionale. A confermarlo è calciomercato.com, che riporta anche le parole del commissario tecnico dei Blues, Didier Deschamps. In conferenza stampa, il tecnico transalpino ha affermato: “Adrien Rabiot è stato in contatto con dei positivi al Covid-19. Pertanto, dovrà seguire il protocollo sanitario disposto dalle autorità italiane: rimarrà in isolamento per cinque giorni e dovrà fare due tamponi. Si unirà al resto della squadra solamente giovedì e non potrà giocare mercoledì contro l’Ucraina. Per i prossimi due incontri, dunque, sarà a disposizione“.