Notizie Juve – Anche la Fiorentina sarebbe interessata a Sarri

TORINO – Potrebbe aprirsi un nuovo incredibile scenario di mercato, che vede coinvolte ancora una volta Juventus e Fiorentina. Questa volta, però, l’oggetto conteso non è un giocatore, bensì un allenatore: si tratta, infatti, di Maurizio Sarri, ex tecnico bianconero esonerato al termine della scorsa stagione. Secondo quanto riportato da TuttoSport, su di lui ci sarebbe l’interesse della Viola, che potrebbe puntare su di lui per cercare un ulteriore salto di qualità. Anche il tecnico ex Empoli e Napoli ha voglia di riscatto e starebbe lavorando con la Juve per la rescissione del suo contratto: in questo modo, potrà tornare in panchina il prima possibile ed iniziare una nuova avventura come allenatore, magari proprio della Fiorentina.