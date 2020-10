Notizie Juve – Adama Traorè rinnova con il Wolverhampton

TORINO – Continuano le notizie di mercato intorno alla Juventus: questa volta, però, non sono delle buone novità. Dall’Inghilterra, infatti, affermando che Adama Traorè starebbe rinnovando con il Wolverhampton. L’esterno spagnolo di origini maliane è alla sua terza stagione con la maglia dei Wolves, di cui sta diventando uno dei leader: il giocatore della Spagna di Luis Enrique, dunque, starebbe per prolungare ulteriormente la sua permanenza oltre la Manica. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico The Times, in estate la Juve avrebbe tentato di prendere il giocatore; l’affare, però, non è decollato e, alla fine, non se ne è fatto niente. Ora, molto probabilmente, il suo trasferimento a Torino rimarrà solo una bella ipotesi.