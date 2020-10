Nino D’Angelo: “Juve-Napoli? La gara andava rimandata, ma se tutti fanno i furbi…”

TORINO- Il cantante Nino D’Angelo, noto tifoso del Napoli, ha commentato ad Adnkronos l’annullamento del match previsto ieri sera con la Juventus: “Con l’episodio di ieri è morta la passione per il calcio. La salute è più importante, il calcio non può comandare. Il calcio è diventato un business, mentre dovrebbe essere solo una passione. Ma se tutti fanno i furbi…Juve? La partita poteva tranquillamente essere rimandata. Anche per l’antipatia che si è creata loro attorno avrebbero dovuto rifiutare la vittoria a tavolino. Se una squadra così forte non si confronta sul campo vuol dire che ha paura. Napoli? Cosa doveva fare il club? Se i giocatori fossero partiti sarebbero stati massacrati dai media, la squadra si è comportata bene”.