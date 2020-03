TORINO- Stando a quanto riferito dal quotidiano tedesco Bild, Manuel Neuer e il Bayern Monaco potrebbero terminare il loro “matrimonio” in estate. Il portiere tedesco, infatti, avrebbe chiesto un rinnovo fino al 2025 con aumento di ingaggio, soluzione che non piacerebbe alla compagine bavarese. Per questo, Juventus e Chelsea starebbero seguendo da vicino la situazione, in attesa di possibili affondi.

