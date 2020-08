Muratore saluta la Juve: “Grazie a questa famiglia che mi ha reso uomo”

TORINO- Tramite un post sui propri profili social ufficiali, Simone Muratore ha salutato la Juve. L’ormai ex centrocampista bianconero è pronto ad iniziare una nuova avventura con la maglia dell’Atalanta: “Grazie FC JUVENTUS. Dopo anni lascio quella che per me è stata una famiglia, lascio un ambiente che mi ha preso bambino e che lascio da adulto, reso uomo e professionista. Grazie a questa famiglia ho avuto la possibilità di giocare con giocatori straordinari, campioni che solo qualche anno fa sembravano irraggiungibili. Voglio ringraziare tutti, dal Presidente ai dirigenti più importanti ma anche e soprattutto a tutti coloro che quotidianamente lavorano nel settore giovanile, spesso dietro le quinte ma fondamentali per la crescita e l’equilibrio di noi ragazzi. Adesso sono pronto per affrontare un’altra meravigliosa avventura con una società ai vertici del calcio italiano, esempio unico, che voglio ringraziare per aver creduto in me e di cui sono orgoglioso di poterne fare parte. Lavorando sempre sodo per raggiungere l’obiettivo. FORZA DEA!”: