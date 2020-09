Morata, il retroscena: ecco cosa gli ha detto Pirlo

TORINO- Alvaro Morata è tornato a Torino, pronto a dare inizio alla sua seconda esperienza alla Juventus. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il numero 9 è contento e molto motivato per questa nuova avventura, anche per merito di mister Andrea Pirlo. Il tecnico bianconero, infatti, avrebbe contattato personalmente lo spagnolo, spiegandogli il modo in cui avrebbe intenzione di farlo giocare e condividendo con lui la soddisfazione per il buon esito della trattativa con l’Atletico Madrid.