TORINO- In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Diego Milito ha parlato della lotta scudetto: “Sono contento perchè credo che l’Inter possa competere fino alla fine per lo scudetto. Speriamo sia l’anno buono, il gap con la Juve si è ridotto. Il dna competitivo di Conte gli ha permesso di vincere così tanto e quello non si cambia. Felice sia rimasto, è il tecnico giusto per puntare alla vittoria”.