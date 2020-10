TORINO- Come riportato da Radio Kiss Kiss, emittente vicina alle situazioni di casa Napoli, Arkadiusz Milik resta fuori dal progetto tecnico di mister Rino Gattuso. Il centravanti polacco ha però rifiutato tutte le offerte di trasferimento fin qui pervenute e, quindi, rimarrà in tirbuna fino al mese di gennaio, quando potrà accordarsi direttamente con un nuovo club. La Juve, sulle sue tracce negli ultimi mesi, non appare al momento interessata.