Milik, Roma in vantaggio sulla Juve

TORINO- Come riferito dalla stampa polacca, la Juventus avrebbe rallentato nella corsa che porta ad Arkadiusz Milik, centravanti a cui resta un solo anno di contratto con il Napoli. Il club bianconero avrebbe infatti cambiato priorità per il post-Higuain, lasciando così campo libero alla Roma, in cerca di un vice-Dzeko (e proprio il bosniaco potrebbe essere uno dei papabili ad indossare la numero 9 dei campioni d’Italia).

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<