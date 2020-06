TORINO- Arkadiusz Milik è il primo obiettivo della Juventus per rinforzare il proprio attacco, che dalla prossima stagione dovrebbe perdere Gonzalo Higuain. Trattare con il Napoli, però, non è facile, ma il club bianconero sarebbe pronto ad inserire un paio di contropartite per abbassare la richiesta in denaro. Si tratta di Federico Bernardeschi e Daniele Rugani, entrambi profili molto graditi al club partenopeo.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<