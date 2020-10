TORINO- Alla chiusura del mercato, Arkadiusz Milik è rimasto al Napoli, rifiutando le offerte di Roma e Fiorentina. Il centravanti polacco non rientra però nei piani di Gattuso, che lo ha così escluso dalla lista dei giocatori per il campionato. Come riportato da Tuttosport, già a gennaio la Juve potrebbe tornare alla carica per lui, ovviamente a cifre contenute. In caso contrario, l’ex Ajax potrebbe anche sbarcare a Torino a parametro zero nella prossima stagione.