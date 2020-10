TORINO- Finito fuori dalla lista per il campionato del Napoli, Arkadiusz Milik attende di conoscere il proprio futuro. Come riportato da Il Mattino, sarebbe la Fiorentina il club favorito ad assicurarsi le prestazioni del centravanti polacco, che potrebbe partire già a gennaio. La Juve resta sullo sfondo, ma non appare al momento intenzionata ad affondare il colpo. Restano poi in corsa Everton e Tottenham.