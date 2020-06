Milik, ecco la richiesta del Napoli

TORINO- La Juventus avrebbe ormai sciolto gli ultimi dubbi sul futuro del post-Higuain, che molto probabilmente sarà affidato ad Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco è in uscita dal Napoli, con cui non ha trovato l’accordo per il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2021. Come riportato da Sky sport, però, il club azzurro non sembra al momento intenzionato a fare sconti, volendo incassare almeno 40 milioni di euro dalla cessione del giocatore.

