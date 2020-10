Messias: “Potevamo vincere, ma va bene così. Penso passo dopo passo, ma sogno la Nazionale”

TORINO- Ai microfoni di DAZN, Messias ha parlato dopo il pareggio tra Crotone e Juventus: “Avversario tosto, negli ultimi dieci anni hanno sempre comandato e quindi il risultato fa piacere. Stiamo cercando di migliorare. Potevamo prendere i tre punti, ma va bene anche così. Non avrei mai creduto di poter essere il migliore in campo contro la Juve, ringrazio Dio per essere qui oggi. Penso passo dopo passo, pensiamo alla salvezza e poi vediamo. Nazionale? La sogno sicuramente”.