McKennie sfoggia la sua nuova auto davanti allo Stadium

TORINO – Weston McKennie è ancora l’oggetto più misterioso dell’ultima campagna acquisti bianconera. “Texas Boy,” come lo ha soprannominato Cristiano Ronaldo, pochi giorni fa ha dichiarato che avrebbe preferito giocare in Premier League, ma di essere stato profondamente convinto dalla Juventus. E sembra che l’ex Schalke senta già l’Allianz Stadium come casa sua, visto che ha scelto proprio il piazzale antistante lo stadio per sfoggiare il suo ultimo acquisto: una GTR da corsa a tinte nere e oro. Un vero bolide in stile americano, perfetto per uno abituato a viaggiare sempre ad alti ritmi come McKennie.