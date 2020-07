TORINO- Dopo la brutta botta rimediata nel match di ieri sera nella finale di Coppa di Francia, Mbappè è stato costretto a uscire per infortunio. La notizia che i francesi del PSG è stata subito smentita: il giocatore non ha subito nessuna frattura, anche se la sua presenza nelle partite di Champions che inizieranno ad agosto rimane comunque in dubbio. Ulteriori notizie si avranno nei prossimi giorni.

