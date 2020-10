Mauro: “Pirlo la scelta migliore di Agnelli, per lo scudetto Juve favorita”

TORINO- L’ex centrocampista bianconero Massimo Mauro ha parlato della situazione attuale in casa Juventus ai microfoni di Tuttosport: “Pirlo è la scelta migliore che Agnelli potesse fare. Lui è un uomo di grande livello, che sa gestire gente di alto livello. Può peccare d’inesperienza, ma con Agnelli, Nedved e Paratici in società e Buffon, Chiellini e Bonucci nello spogliatoio non dovrebbe avere problemi. Ora i giocatori sono più liberi di giocare senza essere ingabbiati in troppi schemi, rispetto a quanto accadeva con Sarri. Presuntuoso? Sì, ma tutti i grandi tecnici lo sono. Però loro, come Pirlo, se lo possono permettere. Scudetto? Juve favorita perchè sa gestire i momenti di difficoltà meglio dell’Inter. Poi c’è l’Atalanta. Due gradini più sotto Napoli, Lazio, Milan e Roma. Champions? I bianconeri hanno molte chance”.