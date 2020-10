TORINO- L’ex centrocampista bianconero Massimo Mauro, ai microfoni di Radio24, ha “bacchettato” Andrea Pirlo e la sua Juventus: “Contro il Verona non c’era “cazzimma”, non c’era intensità e la squadra di Juric ha rischiato di vincere la partita. Se i giocatori bianconeri non corrono più degli altri, e non mettono più cattiveria degli altri, allora non possono fare bene. Mi sembra una Juve un po’ imborghesita”.