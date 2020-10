Marani: “Aspetto di vedere la Juve con Ronaldo. Cosa si sarebbe detto di Sarri dopo tre pareggi?”

TORINO- Il giornalista Matteo Marani, negli studi di Sky Sport, ha fatto il punto sulla situazione in casa Juve: “C’è una Juve senza Ronaldo e una con Ronaldo. La squadra, nelle ultime partite, non ha vinto, ma ha prodotto molto e aspetto di vederla con il portoghese in campo. Con Dybala recuperato, l’argentino si candida ad essere titolare al fianco del portoghese. Poi ci sono Kulusevski, Chiesa e Morata ma non credo giocheranno tutti insieme. Problemi? Il primo è la fascia sinistra e non infierisco su Bernardeschi, mentre l’altro è la difesa, che aggiunge un anno alla propria carta di identità. Cosa si sarebbe detto di Sarri dopo questi tre pareggi? Sarri ha vinto perché ha fatto meno pareggi di Conte”.