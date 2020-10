TORINO- L’ex numero 10 di Napoli e Argentina, Diego Armando Maradona, ha parlato ai microfoni di France Football. Al centro delle sue dichiarazioni, tra le altre cose, l’eterna sfida tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi: “Per me, quei due sono una spanna sopra gli altri calciatori. Non vedo nessuno che gli si possa avvicinare. Nessuno che possa realizzare la metà di quello che hanno fatto loro in carriera”.