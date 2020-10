TORINO- Diego Maradona jr., ai microfoni di Radio CRC, ha commentato la sentenza del Giudice Sportivo riguardo Juve-Napoli: “Spero vivamente che gli azzurri riescano a vincere il ricorso in Appello. Far arrivare questo caso fino al terzo grado della giustizia sportiva significherebbe la sconfitta del calcio italiano. Mi auguro che tutte le persone coinvolte giuridicamente non subiscano una sconfitta”.