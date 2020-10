TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, Paolo Maldini ha spiegato la situazione riguardo il rinnovo di Donnarumma con il Milan: “Se ne deve parlare e se ne parlerà sicuramente, ma non è l’unica situazione che stiamo affrontando. Il Milan deve provare a tenere certi giocatori e vedremo se ci riusciremo. Certo, in queste trattative bisogna essere felici in due e ci auguriamo che sia così. Si tratta di una situazione in cui parleremo noi e i suoi agenti”.