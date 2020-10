Luigi Di Biagio su Chiesa: “Cristiano Ronaldo sarà un grande esempio”

TORINO – Anche Luigi Di Biagio ha parlato del colpo dell’anno: l’ex commissario tecnico della Nazionale Under-21, infatti, ha detto la sua sul trasferimento di Federico Chiesa alla Juventus. Ai microfoni di TuttoSport, l’allenatore ha detto: “Federico è un ottimo ragazzo, molto bravo e rispettoso e si è inserito in Nazionale tranquillamente: non avrà problemi ad ambientarsi neanche alla Juve. Inoltre, conosce molto bene i giocatori bianconeri dell’Italia e potrà confrontarsi con un allenatore intelligente come Pirlo. Dovrà essere forte con la testa. Alla Fiorentina veniva giudicato solamente nei big match: se sbagliava una gara, la giornata successiva era di nuovo in campo. Ora verrà esaminato anche per un solo quarto d’ora, che non potrà sbagliare: è in un club di campioni e dovrà fare questo salto rapidamente. Cristiano Ronaldo sarà un grande esempio per lui: vicino a CR7, Chiesa potrà capire che i veri campioni fanno tanti gol toccando pochi palloni“.