Lucescu: “Pirlo ha tutto per diventare un grande allenatore, vincerà anche in panchina”

TORINO- Ai microfoni del Corriere dello Sport, Mircea Lucescu ha parlato di Andrea Pirlo, neo tecnico della Juventus: “Lui è stato uno dei miei pupilli al Brescia. Gli voglio bene, è cresciuto con me e gli auguro il meglio. Quando era con me era soltanto un ragazzino, ma già si intravedeva il suo talento. Juve? Ha fatto una scelta che avevano fatto anche Barcellona e Real. Pirlo ha tutto per diventare un grande allenatore, in campo vedeva il gioco prima degli altri. Dopo aver vinto in campo ora vincerà anche in panchina. Meritava questa possibilità e averla alla Juve è importante. Ha alle spalle una società forte, che lo aiuterà in un ambiente che conosce bene”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<