TORINO- Pietro Lo Monaco, consigliere federale, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss del caso Juve-Napoli: “Il Giudice Sportivo non poteva esprimersi in una maniera differente da quanto invece fatto. Il Napoli aveva disposto tutto per partire, quindi non è vero che non c’era volontà di giocare a Torino. Credo ancora fermamente, quindi, che la sentenza verrà ribaltata. L’Asl ha imposto l’obbligo al Napoli di non partire”.