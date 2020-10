Calciomercato Juventus – Caso Dybala, notizie pesanti: ecco cosa succede

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Ormai da più di un anno il nome di Paulo Dybala è costantemente al centro delle voci di calciomercato della Juventus. Da esubero messo sul mercato due estati fa ai rifiuti della Joya, fino ad arrivare al nodo rinnovo e alla lunghissima schiera di pretendenti che ancora continuano a corteggiare il numero 10 bianconero: non se ne esce. Almeno fino a quando la Juve non riuscirà a trovare la quadra per il prolungamento, che però ancora non arriva. La telenovela dunque va avanti e si arricchisce ogni volta di nuove puntate. Come detto, non arrivano grosse novità sul rinnovo. Ma intanto arrivano indiscrezioni di calciomercato che parlando di nuovi assalti di big europee. Come riportato da Sportmediaset, già a gennaio sono previste turbolenze in questo senso.

“Se non si riuscisse a prolungare, la soluzione più conveniente per i bianconeri è quella di vendere Paulo Dybala al miglior offerente, vista anche la situazione del bilancio. Secondo la stampa inglese, oltre al Manchester United e al Tottenham, c’è il forte interesse della regina dell’ultimo mercato di Premier: il Chelsea“, scrive Sportmediaset.it. Che poi aggiunge ulteriori dettagli: “L’obiettivo è portarlo a Londra già nel mercato di gennaio. I dirigenti del club londinese stanno già trattando con l’entourage del giocatore. La Juventus valuta il suo cartellino intorno agli 80 milioni di euro. Se gli inglesi dovessero comunque fare un’offerta concreta, a Torino non farebbero certo follie per trattenere la “Joya”. Notizie pesanti, ma ne sono arrivate anche altre.

Nonostante queste indiscrezioni di mercato infatti, secondo TuttoJuve la situazione sarebbe ancora saldamente sotto controllo da parte della Juventus. Il club bianconero infatti non sarebbe particolarmente preoccupato dalle voci su Dybala e sulla possibile offensiva del Chelsea. La Vecchia Signora infatti confiderebbe nella volontà della Joya di rimanere a Torino e di rinnovare il contratto, senza prendere in considerazione altre offerte. La Juve ha fiducia nella fumata bianca dunque, ma bisogna comunque sistemare la situazione al più presto. Il tempo scorre e non bisogna giocare con il fuoco per troppo tempo. Nel frattempo comunque Paratici pensa anche alle prossime mosse di calciomercato in entrata, sulla lista della spesa bianconera ci sarebbero già molti nomi.