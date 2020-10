Lippi: “Gattuso quello che mi somiglia di più, Pirlo non ha bisogno di gavetta”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, l’ex allenatore della Juventus Marcello Lippi ha parlato di Pirlo e Gattuso: “Giocheranno sempre e solo per vincere. Gattuso è quello che mi somiglia di più. Tutti pensavano a lui come ad uno solo grinta, ma cerca anche la manovra e il bel gioco. Pirlo è talento puro, intelligenza, cultura e genialità. Arriverà alla testa e al cuore dei giocatori con facilità, non gli serve gavetta. Se qualcosa non andrà bene alla Juve, non sarà perchè Pirlo non ha fatto la gavetta”.