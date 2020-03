L’idea della FIFA: trattative aperte fino al 31 dicembre

TORINO – L’emergenza Coronavirus ha costretto tutto il mondo a sospendere le competizioni sportive. In attesa di capire se e quando queste potranno riprendere, le federazioni cominciano a pensare alla programmazione del prossimo futuro. Secondo il quotidiano francese L’Equipe, la FIFA avrebbe ipotizzato una ripresa delle operazioni in estate, con i campionati che andrebbero a concludersi oltre luglio. In tal caso, la federazione internazionale potrebbe prolungare la sessione di mercato fino al 31 dicembre 2020, consentendo così lo svolgimento delle trattative nei tempi canonici.

