TORINO- La sorprendente rimonta subita per mano del Milan, ha certamente lasciato l’amaro in bocca in tutto l’ambiente Juventus, che già pregustava di portarsi a +10 in classifica sulla Lazio. Con un tweet, Lapo Elkann ha però provato a suonare la carica: “Comprendo chi è deluso, ma essere Juventus significa esserlo anche quando ci sono delle difficoltà. Forza Forza Forza. Facciamo sentire il nostro supporto ai nostri”:

