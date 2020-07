Lapo Elkann: “Il pallone d’oro sarebbe da assegna a un campione VERO. Forza Cr7”

TORINO- Nella giornata di ieri, il Barcellona aveva risposto con un Tweet alla mancata assegnazione del pallone d’oro in questa stagione. Il club blaugrana asseriva infatti che il premio non fosse importante per eleggere Lionel Messi come miglior giocatore del pianeta. Quest’oggi è puntualmenta arrivata la risposta di Lapo Elkann, tra i sostenitori di Cristiano Ronaldo, eterno rivale dell’argentino: “Caro Barça: di certo il pallone d’oro sarebbe da assegnare ad un Campione VERO capace di vincere anche cambiando squadra, non rimanendo sempre alla stessa. Focalizzatevi sui vostri obiettivi (a parte il campionato) invece di scrivere cavolate su Twitter. Forza CR7″:

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<