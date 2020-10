La sorella di CR7: “Da oggi in molti crederanno a questa pandemia. Aprite gli occhi per favore”

TORINO – Dopo la tempesta che si è abbattuta in casa Ronaldo per via della sua positività al Coronavirus, tantissimi sono stati i messaggi di conforto recapitati al portoghese. Tra questi non poteva mancare quello della sorella Katia Aveiro che, allo stesso tempo fa un appello anche al mondo intero, attraverso una storia sul suo account Instagram.

“Se Cristiano Ronaldo deve svegliare il mondo, devo dire che questo portoghese è davvero un predestinato, un inviato di Dio. Grazie!!! Credo che da oggi migliaia di persone crederanno molto a questa pandemia, ai test, alle misure prese in quanto io … la più grande frode, che ho visto da quando sono nata. Una frase che ho letto oggi e ho applaudito in piedi … basta fare i burattini del mondo … qualcuno per favore apra gli occhi”.