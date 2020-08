La nuova Juve ripartirà da Ronaldo: il portoghese non è in vendita

TORINO- L’eliminazione agli ottavi di Champions contro il Lione, stando alle voci circolate in questi giorni, avrebbero convinto Cristiano Ronaldo a lasciare la Juve per tentare una nuova avventura. Come riferito da Sportmediaset, però, nè il portoghese nè la Juve hanno realmente intenzione di arrivare ad una separazione. Andrea Pirlo vuole puntare ancora molto sul fenomeno lusitano, che dal canto suo sarebbe pronto ad un nuovo assalto alla coppa dalle grandi orecchie con la maglia bianconera.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<