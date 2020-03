Kutuzov: “Vincere uno scudetto così non farebbe bene a nessuno”

TORINO- Vitali Kutuzov, ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato del campionato italiano, concentrandosi maggiormente sull’assegnazione dello scudetto: “Una decisione vera e propria andrà presa quando la situazione migliorerà. Pensare al calcio in un momento come questo non avrebbe logica e tantomeno umanità. Vincere uno scudetto in questa maniera, comunque, non farebbe bene a nessuno, specialmente a livello di immagine”.

